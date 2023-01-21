СМИ: Скандальный ролик украинских тиктокеров «взбесил» Турцию

Фото: Unsplash

Украинские тиктокеры выложили в Сеть видеоролик, который вызвал ярость у турок. Об этом пишет местный портал 100TV.

Как уточняется, в видеоролике показана группа молодых украинцев с надписью: «Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье». Жителям Турции не понравился подобный контент.

После негативной реакции украинцам пришлось удалить аккаунт, на котором был опубликован ролик. В турецком СМИ напомнили, что с начала спецоперации многие жители Украины переехали в Турцию. Многие из них поселились в Анталье и ее окрестностях.

В ноябре 2022 года блогер Некоглай снял ролик-пародию на появившееся в интернете видео, на котором российский солдат Рустам Худайнуров дважды отбросил гранаты, которые были сброшены к нему в окоп с украинского беспилотника.

После публикации пародии Некоглая Лига безопасного интернета обратилась в МВД и Генпрокуратуру с целью проверить ее на предмет дискредитации ВС РФ.

Позже сотрудники полиции задержали блогера в Москве. По данным «ВМ», это произошло на следующий день после выпуска скандального видеоролика.

И в конечном итоге Некоглая депортировали в Молдавию. Тиктокер находился в центре временного содержания мигрантов около двух недель. Блогера, по словам источника, отправили в Кишинев через Ереван.