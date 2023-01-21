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Енот свалился с потолка во время заседания горсовета Акапулько в Мексике

Араз Салехов
В мире
Енот свалился с потолка во время заседания горсовета Акапулько в Мексике
Фото: Unsplash

Енот свалился с потолка во время заседания городского совета Акапулько в Мексике. Об этом в субботу, 21 января, пишет Daily Mail.

Все произошло еще 22 декабря прошлого года, однако видео в Сети оказалось лишь сейчас. Как животное попало в здание, не сообщается.

На кадрах видно, что зверек падает через сломанный потолок на пол, пугая членов собрания. Затем енот пытается убежать и спрятаться, но не находит подходящего места и продолжает метаться по помещению. Все это сопровождается криками и смехом членов городского совета.

В январе московские врачи в 2022 году оформили документы мини-пигу, вакцинировали енота, а также чипировали капуцина и суриката. Так, в Советской ветеринарной клинике трем обезьянам и сурикату поставили микрочипы. В Тушинской ветеринарной клинике оформили документы мини-пигу Брусничке, владельцы которой решили отправиться с ней в путешествие. Среди других экзотических животных — королевский питон Анфиса и сервал.

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