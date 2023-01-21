Участок Леонтьевского переулка краткосрочно перекроют 22 января из-за киносъемок

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, Леонтьевский переулок Карта всех событий

На короткое время перекроют движение автомобилей на участке Леонтьевского переулка из-за киносъемок. Об этом в субботу, 21 января, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— 22 января в период с 8:00 до 20:00 на участке Леонтьевского переулка будет вводиться краткосрочное перекрытие (не более пяти минут). Это связано с проведением киносъемок, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс.Оперативно

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» уточнили, что перекрытие будет введено на участке Леонтьевского переулка от пересечения с улицей Большой Никитской до дома 7, строение 1б, по Леонтьевскому переулку.

Также участки боковых проездов Каширского шоссе будут перекрыты в ночное время с 15 по 30 января в связи с проведением строительных работ.

До этого сообщалось, что движение транспорта ограничили в районе улицы Плющихи с 3 января по 31 мая 2023 года. Изменения связаны со строительством инженерных сетей.

Участок дороги на улице Брусилова из-за проведения строительных работ будет перекрыт с 11 января по 31 августа. Ограничения движения также введут еще на ряде участков улицы.