Около 130 новобранцев Преображенского полка приняли присягу в Музее Победы
Торжественный ритуал приведения к военной присяге вновь прибывшего пополнения 154-го отдельного комендантского Преображенского полка состоялся в Музее Победы в субботу, 21 января. Об этом рассказали в пресс-службе организации.
— В величественном Зале Славы главного военно-исторического музея страны около 130 новобранцев из Москвы и городов Центрального федерального округа приняли воинскую присягу и стали солдатами. Это первая присяга полка в 2023 году, — говорится в сообщении.
Во время мероприятия новобранцев поздравил командир полка полковник Сергей Бессонов. По его словам, каждый из принявших присягу «совершил важный шаг в своей жизни». Он также выразил уверенность, что воинская служба закрепит характер молодых людей и закалит их волю.
На торжественной церемонии выступил приведенный к присяге рядовой Семен Воробьев. Военнослужащий заверил, что «прибывшее пополнение» будет «трудом, стараниями и успешной учебой» доказывать достоинство высокого звания война комендантского Преображенского полка.
Уточняется, что 154-й отдельный комендантский Преображенский полк обеспечивает проведение мероприятий с участием президента России, а также премьер-министра как на территории страны, так и за рубежом.
До этого стало известно, что музыкально-поэтическая постановка «Молодогвардейцы» состоялась в столичном Музее Победы.