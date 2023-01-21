Около 130 новобранцев Преображенского полка приняли присягу в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Торжественный ритуал приведения к военной присяге вновь прибывшего пополнения 154-го отдельного комендантского Преображенского полка состоялся в Музее Победы в субботу, 21 января. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

— В величественном Зале Славы главного военно-исторического музея страны около 130 новобранцев из Москвы и городов Центрального федерального округа приняли воинскую присягу и стали солдатами. Это первая присяга полка в 2023 году, — говорится в сообщении.

Во время мероприятия новобранцев поздравил командир полка полковник Сергей Бессонов. По его словам, каждый из принявших присягу «совершил важный шаг в своей жизни». Он также выразил уверенность, что воинская служба закрепит характер молодых людей и закалит их волю.

На торжественной церемонии выступил приведенный к присяге рядовой Семен Воробьев. Военнослужащий заверил, что «прибывшее пополнение» будет «трудом, стараниями и успешной учебой» доказывать достоинство высокого звания война комендантского Преображенского полка.

Уточняется, что 154-й отдельный комендантский Преображенский полк обеспечивает проведение мероприятий с участием президента России, а также премьер-министра как на территории страны, так и за рубежом.

До этого стало известно, что музыкально-поэтическая постановка «Молодогвардейцы» состоялась в столичном Музее Победы.