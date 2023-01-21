МЧС показало видео спасения пассажиров воздушного шара под Сочи

Фото: МЧС России

Пассажиров застрявшего в Сочи на дереве воздушного шара эвакуировали на вертолете. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в субботу, 21 января.

Вертолет Ка-32 приземлился на базе ЮРПСО в Сочи с пятью спасенными на борту, двое из них — дети. Состояние всех эвакуированных удовлетворительное, они не получили травм и повреждений в результате инцидента.

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Люди выбрались из корзины самостоятельно, отмечается в Telegram-канале ведомства. МЧС также показало видео с операцией спасения пассажиров.

21 января двое взрослых и трое детей застряли на воздушном шаре во время катания в районе города Сочи. Сотрудники МЧС выдвинулись на помощь на вертолете Ка-32 и вскоре обнаружили всех пассажиров. СК России по Краснодарскому краю начал доследственную проверку по данному факту.