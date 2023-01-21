«Гасим пожар бензином»: в Болгарии выступили против поставок оружия Украине

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Болгария не должна поставлять оружие на Украину. Об этом в субботу, 21 января, заявил болгарский президент Румен Радев.

— Это эскалация на истощение не только для Украины, но и для Европы, — сказал глава государства.

По мнению лидера, всем тем, кто не согласен с данным тезисом, стоит разобраться в «исторических корнях конфликта», а также представить анализ всех потенциальных рисков.

Он также добавил, что поставки оружия для ВСУ означают, что страны Запада «гасят пожар бензином». Помимо этого, позиция, согласно которой конфликт должен завершиться полным крахом одной из сторон, подталкивает мир к глобальному кризису, сказал Радев в интервью Darik Radio.

До этого грузинский вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани рассказала, что Тбилиси не намерен предоставлять военную помощь Киеву, так как это повлечет за собой нежелательное вовлечение страны в конфликт.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что слова стран Запада о помощи поставок оружия для достижения мира на Украине подразумевают совершенно иную цель.