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Украинке Апанасенко не дали высказаться со сцены на конкурсе «Мисс Вселенная»

Егор Провоторов
В мире
Украинке Апанасенко не дали высказаться со сцены на конкурсе «Мисс Вселенная»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Представительнице Украины на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» Виктории Апанасенко не дали слово во время церемонии вручения наград в Новом Орлеане. Об этом девушка поделилась в интервью местной прессе.

Апанасенко поделилась, что во время церемонии на сцену пригласили всех участниц, кроме нее. При этом за день до финала ей предложили записать видео, которое затем и показали со сцены. Девушка была уверена, что это видео было «тестовым».

Журналисты высказали предположение, что украинку намеренно не пустили на сцену, опасаясь ее вероятных провокационных заявлений. Апанасенко и сама подтвердила, что намеревалась использовать трибуну конкурса красоты для того, чтобы напомнить присутствующим и телезрителям о происходящем на Украине.

До этого сообщалось, что на конкурсе «Мисс Вселенная» в Новом Орлеане украинка Апанасенко не захотела стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия — 2022» Анной Линниковой на общей фотосессии. Также российская модель подверглась неоправданной критике со стороны соотечественниц Апанасенко.

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