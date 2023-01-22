Франция и Германия проведут совместные учения в Литве и Румынии

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Франция и Германия проведут в Литве и Румынии совместные учения Франко-германской бригады.

— Чтобы поддержать наших союзников на востоке, наши армии организуют совместные учения Франко-германской бригады в Литве и Румынии, — говорится в принятой между обеими странами декларации.

Берлин и Париж подтверждают в документе приверженность трансатлантическому партнерству и НАТО, которое остается «краеугольным камнем евроатлантической безопасности», передает ТАСС.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Германия должны стать пионерами возрождения Европы. Париж и Берлин, утверждает он, должны стать пионерами в области инноваций и технологий, чтобы построить процветающее, экологичное будущее Европы.

16 января в Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства. Как сообщили в оборонном ведомстве Белоруссии, основная задача учений заключается в повышении оперативной совместимости при выполнении боевых задач.