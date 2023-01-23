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«Она как выпьет, ее на подвиги тянет»: экс-муж Удовиченко рассказал, как она сломала позвоночник

Юлия Курганова
Общество
«Она как выпьет, ее на подвиги тянет»: экс-муж Удовиченко рассказал, как она сломала позвоночник
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

На прошлой неделе стало известно, что актриса Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника. Ее бывший супруг Геннадий Болгарин рассказал, как это произошло.

— Она упала дома, упала неудачно. Вызвали сразу скорую, оказали ей помощь, повезли в больницу. Сейчас она находится дома, — сообщил он.

Мужчина добавил, что рядом с артисткой все это время находится ее дочь Мария. Также он заявил, что Удовиченко была пьяна во время травмы.

— С Ларисой такое не в первый раз. Вы знаете, она как выпьет, ее на подвиги тянет: то лампочку прикрутить или картину перевесить, — сказал Болгарин в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.

Его последнее замечание возмутило присутствовавшую в студии телеведущую Ольгу Орлову.

— Человек со сломанным позвоночником, а он говорит: «Она как выпьет, ее на подвиги тянет». Джентльмен уровня «бог». Я сама с Ларисой пила шампанское, она человек, который умеет пить, и все у нее в порядке с этим, — заявила она.

Информация о госпитализации Удовиченко появилась 18 января. По данным регионального отделения организатора спектаклей с ее участием, актрису экстренно госпитализировали в столице с переломом позвоночника. Ее временно заменит другая актриса.

Позже ее друг и коллега Эвклид Кюрдзидис рассказал, что каждый день связывается с артисткой и узнает о ее самочувствии. По его словам, операция на позвоночнике прошла успешно. На данный момент Удовиченко находится дома и проходит курс реабилитации.

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