Зеленский признал, что поставки танков для ВСУ не изменят ситуацию

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Поставки нескольких десятков танков от западных партнеров украинской армии не помогут кардинально изменить ситуацию. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

— Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10, 20, 50 танков не решает проблему, — сказал он в интервью ARD.

По его словам, поставки военной техники от западных союзников направлены на «мотивацию» украинской армии, передает РИА Новости.

Нежелание властей Германии поставлять Украине танки проистекает из истории нацисткой агрессии в годы Второй мировой войны. Такое мнение высказали обозреватели издания New York Times Стивен Эрлангери и Эрика Соломон. Они уверены, что в ФРГ не забыли катастрофические исторические события, а опросы общественного мнения показывают нежелание граждан страны поставлять танки.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк грубо оскорбил депутатов бундестага, которые выступают против поставок современных немецких танков Украине. Он, не уточнив имя, процитировал парламентария Германии, который раскритиковал идею отправки киевскому режиму танков Leopard 2.