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Движение в Козицком переулке перекроют 28 января из-за киносъемок

Юлия Курганова
Город
Движение в Козицком переулке перекроют 28 января из-за киносъемок
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Козицкий переулок Карта всех событий

В Козицком переулке в субботу, 28 января, будет краткосрочно перекрыто движение из-за киносъемок. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— 28 января в период с 3:00 до 6:00 в связи с проведением киносъемок будет вводиться краткосрочное перекрытие (не более 7 минут) в Козицком переулке, — сказано в сообщении.

Уточняется, что перекрытия с пропуском местных жителей и спецтранспорта будут вводиться в Козицком переулке от пересечения с улицей Большая Дмитровка до пересечения с улицей Тверская.

Участки боковых проездов Каширского шоссе будут перекрыты в ночное время с 15 по 30 января в связи с проведением строительных работ.

До этого сообщалось, что движение транспорта ограничили в районе улицы Плющихи с 3 января по 31 мая 2023 года. Изменения связаны со строительством инженерных сетей.

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