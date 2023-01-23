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Глава Евросовета заявил, что следующие недели станут решающими в ситуации на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава Евросовета заявил, что следующие недели станут решающими в ситуации на Украине
Фото: flickr/european_parliament

Предстоящие две-три недели станут решающими для конфликта на Украине, они определят дальнейшее будущее. Об этом в понедельник, 23 января, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью испанской газете Mundo.

— Ближайшие недели, две или три, являются решающими... То, что произойдет в 2023 году, и многое из этого зависит от ближайших недель, — это то, что определит наше будущее, — сказал он.

По словам Мишеля, странам Запада в текущий момент необходимо продолжать оказывать поддержку Украине.

Накануне бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден в силах прекратить украинский конфликт всего одним звонком президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его мнению, украинский лидер вряд ли принимает решения самостоятельно.

«Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы узнать наиболее вероятные сценарии развития СВО в 2023 году. Так, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин высказал мнение, что в текущем году произойдет эскалация международной напряженности.

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