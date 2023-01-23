Генерал-майор Олег Боломожнов возглавил созданное управление ФСБ по ДНР

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В Донецкой народной республике образовано Управление ФСБ России, начальником которого назначен генерал-майор Олег Боломожнов. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

В пресс-службе напомнили об указе президента России Владимира Путина от 31 декабря, согласно которому на территории ДНР образовано Управление ФСБ России.

— Начальником УФСБ России по Донецкой народной республике назначен генерал-майор Олег Федорович Боломожнов, — говорится в сообщении Telegram-канала «ШТАБ ТерО ДНР».

30 сентября президент России подписал четыре договора о принятии ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Данные документы глава государства подписал совместно с руководителями присоединенных территорий. Помимо этого, в рамках договоров в России были образованы новые субъекты.

В этот же день Путин заявил, что РФ не предаст жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, в которых прошли референдумы.

В ноябре российский лидер подписал указ об утверждении порядка согласования с федеральными органами вопросов публичной власти в Херсонской и Запорожской областях. Настоящим порядком, поясняется в документе, регулируются правоотношения, возникающие при формировании правительств и других исполнительных органов регионов.