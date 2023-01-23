Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Генерал-майор Олег Боломожнов возглавил созданное управление ФСБ по ДНР

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Генерал-майор Олег Боломожнов возглавил созданное управление ФСБ по ДНР
Фото: depositphotos

В Донецкой народной республике образовано Управление ФСБ России, начальником которого назначен генерал-майор Олег Боломожнов. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

В пресс-службе напомнили об указе президента России Владимира Путина от 31 декабря, согласно которому на территории ДНР образовано Управление ФСБ России.

— Начальником УФСБ России по Донецкой народной республике назначен генерал-майор Олег Федорович Боломожнов, — говорится в сообщении Telegram-канала «ШТАБ ТерО ДНР».

30 сентября президент России подписал четыре договора о принятии ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Данные документы глава государства подписал совместно с руководителями присоединенных территорий. Помимо этого, в рамках договоров в России были образованы новые субъекты.

В этот же день Путин заявил, что РФ не предаст жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, в которых прошли референдумы.

В ноябре российский лидер подписал указ об утверждении порядка согласования с федеральными органами вопросов публичной власти в Херсонской и Запорожской областях. Настоящим порядком, поясняется в документе, регулируются правоотношения, возникающие при формировании правительств и других исполнительных органов регионов.

ФСБ Россия ДНР Назначения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте