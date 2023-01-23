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Путин учредил в России День метростроителя 2 октября

Александр Афонин
Общество
Путин учредил в России День метростроителя 2 октября
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого в стране будет ежегодно 2 октября праздноваться День метростроителя. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 23 января.

— Установить День метростроителя и отмечать его 2 октября, — говорится в документе.

Указ вступает в силу в день его подписания, 23 января, уточняется на портале

В декабре прошлого года Владимир Путин учредил в стране День самбо, который будет ежегодно отмечаться 16 ноября. Новый праздник установили с целью популяризации и развития этого вида спорта.

Помимо этого, в августе 2022 года президент России подписал указ об учреждении в стране Дня российской анимации. Праздник будет отмечаться 8 апреля.

16 декабря российский лидер подписал указ о проведении в Казани в 2024 году международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Согласно тексту документа, проведение подобного мероприятия необходимо для поддержки развития инновационных видов спорта в стране.

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