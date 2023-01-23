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Лавров: Война России и Запада уже не гибридная, а почти настоящая

Александр Афонин
В мире
Лавров: Война России и Запада уже не гибридная, а почти настоящая
Фото: МИД РФ

На текущий момент происходящее на Украине свидетельствует о том, что война Запада с Россией уже не гибридная, а почти настоящая. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в понедельник, 23 января.

— Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке, — цитирует министра РИА Новости.

До этого Сергей Лавров заявил, что представители западного мира хотят вернуть Россию в границы 1991 года. В частности, по его словам, имеется в виду «возвращение» Крыма в состав Украины.

Также заместитель главы МИД России Сергей Рябков высказал мнение, что заявление правительства США о планах передать Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS представляют собой элементы психологической войны. Она в свою очередь является частью усиливающейся гибридной войны.

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