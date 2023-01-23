Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин встретится с одним из лидеров парламентских партий

Евгений Белоусов
Политика
Путин встретится с одним из лидеров парламентских партий
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в феврале проведет встречу с одним из лидеров парламентских партий. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

— В самом начале февраля помимо встречи с главами фракций будет и встреча с лидером одной из фракций. Так должно быть, — сказал собеседник агентства.

Встреча Путина с руководителями фракций может состояться в начале февраля, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал до этого, что в графике главы государства на начало февраля пока нет подобных мероприятий.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом в Тегеран. В состав делегации, которую возглавил Володин, вошли главы профильных комитетов Госдумы.

Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Ирана Эбрахимом Раиси. В ходе беседы они обсудили тему ситуации в Сирии и отметили важность продолжения контактов в рамках Астанинского процесса.

Французский лидер Эммануэль Макрон в четверг, 19 января, заявил, что Париж выступает за сохранение диалога с Москвой. По словам политика, Западу стоит поддерживать контакт с Россией и избегать эскалации ситуации в этом диалоге.

Госдума Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте