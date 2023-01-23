Путин встретится с одним из лидеров парламентских партий

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в феврале проведет встречу с одним из лидеров парламентских партий. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

— В самом начале февраля помимо встречи с главами фракций будет и встреча с лидером одной из фракций. Так должно быть, — сказал собеседник агентства.

Встреча Путина с руководителями фракций может состояться в начале февраля, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал до этого, что в графике главы государства на начало февраля пока нет подобных мероприятий.

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