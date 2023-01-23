Вучич заявил, что не исключает уход в отставку, если это сможет спасти страну

Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич не исключил своего ухода в отставку на фоне давления, которые оказывают на страну западные государства.

Он заявил, что готов пойти на этот шаг, «если это сможет спасти страну».

— Европа де-факто находится в состоянии войны, что бы она ни говорила. А Сербию заставляют выбирать между изоляцией и согласием на вступление Косова в ООН, — высказался сербский лидер, передает ТАСС.

18 января Вучич сказал, что Крым и Донбасс были и будут частью Украины, а не России. Он отметил, что Сербия с самого начала не могла поддерживать начатую РФ специальную военную операцию на Украине.

В октябре 2022 года страны Запада призвали Сербию присоединиться к санкциям Европейского союза в отношении России, усилив при этом давление через перспективу евроинтеграции.

Так, недавно Сербия подписала резолюцию ООН, которая осуждает Россию за проведение референдумов о вхождении в состав страны новых регионов. Кроме того, заметно сменилась риторика сербских политиков.