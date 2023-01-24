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Герасимов: Стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО представляет угрозу для РФ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Герасимов: Стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО представляет угрозу для РФ
Фото: Минобороны РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в понедельник, 23 января, назвал две новые угрозы для военной безопасности России.

— На сегодняшний день такими угрозами стали устремления Североатлантического альянса расшириться за счет Швеции и Финляндии, а также использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны против России, — заявил он в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, в целях нейтрализации этих угроз российское руководство поставило задачу скорректировать План строительства и развития Вооруженных сил РФ. Причем, добавил Герасимов, президент России Владимир Путин одобрил параметры данного решения на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны.

Российской армии в ходе специальной операции на Украине противостоит почти весь Запад, такого уровня боев в современной истории РФ еще не было. Об этом сообщил Валерий Герасимов. Он отметил, что для стабилизации ситуации, защиты новых территорий и проведения наступательных действий в стране провели частичную мобилизацию.

Финляндия Украина Безопасность Швеция Армия
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