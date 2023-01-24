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NYT: Французский роман о Путине может изменить политику в отношении Украины

Юлия Курганова
В мире
NYT: Французский роман о Путине может изменить политику в отношении Украины
Фото: Unsplash

Роман писателя Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник» может изменить национальную политику в отношении Украины. Такое мнение высказал журналист издания New York Times Констан Меё.

— Роман изображает портрет российского лидера Владимира Путина и, по словам критиков, вызывает опасения из-за того, что может повлиять на национальную политику в отношении конфликта на Украине, — написал он.

Книга была опубликована после начала спецоперации на Украине и стала популярным «пособием для понимания Путина». Автора романа стали приглашать на телевидение в качестве эксперта в вопросе украинского конфликта.

Обозреватель отметил, что во Франции литература до сих пор остается поводом для политических обсуждений. Так, французский премьер-министр Элизабет Борн высоко оценила произведение, заявив, что оно «как эхо отражает текущую международную обстановку и конфликт на Украине».

Меё сообщил в статье, что образ президента России описан благожелательно. По мнению критиков, это говорит о мягком отношении к нему и о возможности перемен во взглядах Франции на украинский кризис.

Бывший глава МИД Франции Юбер Вердин заявил, что роман «невероятно правдоподобен» и что его нужно прочитать каждому. Также он считает, что если бы французский президент Эммануэль Макрон ознакомился с этим произведением, то не занял бы такую агрессивную позицию относительно РФ.

Роман «Кремлевский волшебник» повествует о вымышленном давнем помощнике Путина, который рассуждает об упадке Запада, влиянии Соединенных Штатов на международную политику и сильном лидерстве в России.

Франция и Германия должны стать пионерами возрождения всей Европы. Об этом 22 января заявил Эммануэль Макрон.

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