Ефимов: Более 130 новых решений появилось в «Банке технологий» в 2022 году

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В 2022 году сервис «Банк технологий» пополнился еще 133 высокотехнологичными решениями для промышленников. Об этом во вторник, 24 января, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В Москве активно развивается производство роботизированных комплексов, программного обеспечения и интеллектуальных систем управления энергоресурсами, разрабатываются другие решения, позволяющие автоматизировать процессы на предприятии, — заявил он.

По словам заместителя московского мэра, сейчас в сервисе представлено свыше 250 решений более чем от 150 компаний. Среди новинок «Банка технологий» — разработка, которая помогает управлять автопарком и минимизировать финансовые и временные затраты на обеспечение работы транспортных средств.

Предприятиям также доступны сервисы для интеллектуального управления производственными активами и прогнозирования потребления электроэнергии, цифровая платформа по расчету и аналитике цен на электроэнергию для бизнеса и многое другое.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что городские власти готовы оказать предприятиям, которые планируют внедрить решения из «Банка технологий», финансовую поддержку. Так, им доступен льготный заем до 300 миллионов рублей от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

До этого Ефимов сообщил, что Москва помогла в 2022 году подобрать площадки для размещения производств 23 компаниям. Многие организации обратились за помощью в размещении предприятий на территории ОЭЗ «Технополис Москва», резиденты которой получают значительные льготы.

Также заместитель мэра Москвы рассказал, что представителям бизнеса и некоммерческим организациям предоставят различные льготы в столице.