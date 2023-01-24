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«Вурдалаки ненасытные»: Захарова прокомментировала кадровые перестановки в Киеве

Араз Салехов
В мире
«Вурдалаки ненасытные»: Захарова прокомментировала кадровые перестановки в Киеве
Фото: МИД РФ

На Украине начался «передел поляны». Таким образом официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала кадровые перестановки в Киеве.

— На Украине начался очередной «передел поляны». Уже и от поляны осталась полянка. А все делят, вурдалаки ненасытные, — написала дипломат в своем Telegram-канале.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ожидаются дополнительные кадровые решения в отношении нескольких чиновников на разных уровнях власти и в правоохранительной системе. По его словам, соответствующие распоряжения будут относиться к «управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти», а также в регионах и правоохранительной системе.

Так, украинский лидер подписал указ об увольнении заместителя главы своего офиса Кирилла Тимошенко. После Алексей Кулеба был уволен с должности председателя Киевской областной военной администрации (ОВА). Помимо этого, с должностей глав областных военных администрация ушли Резниченко Валентина — Днепропетровская область, Живицкий Дмитрий — Сумская область и другие.

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