Пушилин: Киев предложил Минску пакт о ненападении, чтобы выиграть время

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин во вторник, 24 января, заявил, что пакт о ненападении, предложенный Украиной Белоруссии, только выдается за миролюбивую инициативу, однако, как и в случае с минскими соглашениями, нужен, чтобы выиграть время.

Он напомнил недавние откровения экс-президента Франции Франсуа Олланда, а также бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, и подчеркнул, что эти договоренности заключались не с целью их обязательного выполнения, «а чтобы выиграть время и накачать Украину оружием».

— Ложь — вот имя нынешней квазигосударственной «стратегии» Украины. Об этом стоит помнить всегда, когда речь идет о ее преступной власти и тех, кто за ней стоит, — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что украинское правительство предлагало Минску заключить пакт о ненападении, чтобы белорусская армия не двигалась на Украину.

В свою очередь представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что у Украины нет никаких агрессивных намерений в отношении Белоруссии.