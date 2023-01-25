Пешеходный тоннель построят на территории ТПУ «Тестовская»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Тестовская Карта всех событий

Специалисты построят пешеходный тоннель в рамках создания нового остановочного пункта Тестовская (Камушки) на Московских центральных диаметрах (МЦД-4). Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В ближайшие годы он позволит соединить станции двух диаметров — МЦД-1 и МЦД-4. В будущем пересадка займет не более пяти минут. Пешеходный тоннель длиной около 30 метров будет расположен в районе делового центра «Москва-Сити», — говорится в сообщении.

Как уточняется, тоннель будет расположен под путями Московского центрального кольца (МЦК), сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В конце декабря 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписали план-график развития Центрального транспортного узла на 2023 год, в рамках которого запуск МЦД-3 запланирован на август, а МЦД-4 — на сентябрь. Вместе с ними запустят 14 новых и реконструированных станций на данных маршрутах.

Также стало известно, что летом 2023 года в столице пройдет открытие обновленного остановочного пункта МЦД-1 Тимирязевская. В ходе работ специалисты уже построили две новые платформы с навесами на всю длину в форме «ласточкиного хвоста».