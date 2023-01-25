«Что мертво, умереть не может»: Володин назвал невозможным сотрудничество со странами Балтии

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал невозможным дальнейшее сотрудничество с прибалтийскими странами в силу их антироссийского настроя. Таким образом парламентарий прокомментировал решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией.

— Что мертво, умереть не может. Руководители стран Прибалтики 30 лет говорят, что строят независимые государства. На деле все решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе. Суверенитет утрачен, — поделился он.

Володин отметил, что в странах Прибалтики значительно сократилось население: в Латвии — на 30,5 процента, в Литве — на 28,4 процента, в Эстонии — на 15,4 процента. Также он назвал худшими экономические показатели вышеуказанных государств.

Однако правящие режимы этих стран преуспели в русофобии, добавил спикер Госдумы. В частности, они нарушают права человека, ущемляют национальные меньшинства, запрещают говорить на родном языке, преследуют независимых журналистов и правозащитников, написал Володин в своем Telegram-канале.

23 января российское руководство приняло решение понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией в качестве ответных мер на политику Таллина. По данным МИД, в последние годы правительство Эстонии занималось разрушением отношений с Россией.

В тот же день Латвия приняла решение понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Данные меры объясняются конфликтом на Украине, также они приняты в знак солидарности с Эстонией.