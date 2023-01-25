Суррогатная мать родила 41-летней Пэрис Хилтон сына

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Скандально известная киноактриса Пэрис Хилтон около полутора лет назад вышла замуж за бизнесмена Картера Реумома — и вот недавно блондинка сообщила, что наконец стала мамой. У нее родился сын.

— Я всегда мечтала стать матерью, и я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга, — рассказала она журналистам издания People.

Пара давно мечтала стать родителями, они уже готовились к процедуре ЭКО, но, видимо, в последний момент Хилтон все же решила прибегнуть к услугам суррогатной матери. Как уточняется, звезда заранее позаботилась о материнстве — в свое время она заморозила яйцеклетки.

До этого сообщалось, что рэпер осетинского происхождения MiyaGi снова стал отцом, 17 января у него родился сын.

В свою очередь известный российский рэп-исполнитель Джиган рассказал о желании стать отцом в пятый раз, однако его супруга Оксана Самойлова в настоящее время не настроена рожать детей. На странице рэпера в одной из социальных сетей появилась фотография большой семьи, под которой была подпись о том, что о четвертой беременности Самойловой стало известно именно в этом месте. В комментариях исполнитель намекнул, что, несмотря на двухлетний возраст их младшего сына, он готов к еще одному ребенку.