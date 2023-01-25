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«Она уже плохо видела»: перед смертью Фриске завещала воспитание сына Орловой

Лейла Алиева
Общество
«Она уже плохо видела»: перед смертью Фриске завещала воспитание сына Орловой
Фото: Youtube / FAMETIME TV

Певица Жанна Фриске перед смертью доверила воспитание сына Платона близкой подруге Ольге Орловой. Об этом рассказал отец покойной знаменитости Владимир Копылов.

Когда силы уже покидали Фриске она приняла важное решение о судьбе своего сына, выразив его однозначным жестом.

— Когда она уже плохо видела, ей задали вопрос: «С кем бы ты хотела оставить ребенка?». Мы стояли возле ее кровати и по очереди перечисляли имена, потому что она уже не говорила почти… Сказали: «Кивни головой». Назвали свои имена — нет. Назвали Олю Орлову — она кивнула, — поделился воспоминаниями Копылов.

По его словам, даже когда назвали отца ребенка — Дмитрия Шепелева, Фриске отрицательно помотала головой, передает StarHit.

До этого отец Фриске заявил о том, что Дмитрий Шепелев поднимал руку на его дочь. После этого инцидента отец Фриске попросил младшую дочь быть рядом с Жанной.

С похожим заявлением также выступила и Наталья Фриске. По ее словам, Шепелев не лечил Фриске должным образом и морил голодом. Близкие артистки звонили телеведущему, чтобы прояснить ситуацию и поинтересоваться, что происходит на самом деле.

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