«Она уже плохо видела»: перед смертью Фриске завещала воспитание сына Орловой

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Певица Жанна Фриске перед смертью доверила воспитание сына Платона близкой подруге Ольге Орловой. Об этом рассказал отец покойной знаменитости Владимир Копылов.

Когда силы уже покидали Фриске она приняла важное решение о судьбе своего сына, выразив его однозначным жестом.

— Когда она уже плохо видела, ей задали вопрос: «С кем бы ты хотела оставить ребенка?». Мы стояли возле ее кровати и по очереди перечисляли имена, потому что она уже не говорила почти… Сказали: «Кивни головой». Назвали свои имена — нет. Назвали Олю Орлову — она кивнула, — поделился воспоминаниями Копылов.

По его словам, даже когда назвали отца ребенка — Дмитрия Шепелева, Фриске отрицательно помотала головой, передает StarHit.

До этого отец Фриске заявил о том, что Дмитрий Шепелев поднимал руку на его дочь. После этого инцидента отец Фриске попросил младшую дочь быть рядом с Жанной.

С похожим заявлением также выступила и Наталья Фриске. По ее словам, Шепелев не лечил Фриске должным образом и морил голодом. Близкие артистки звонили телеведущему, чтобы прояснить ситуацию и поинтересоваться, что происходит на самом деле.