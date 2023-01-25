Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение трамваев восстановили на улице Стромынка

Полина Долганова
Происшествия
Движение трамваев восстановили на улице Стромынка
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Движение трамваев № 7 и 13 восстановили на улице Стромынка в районе остановки «Трамвайное депо имени Русакова». Об этом в среду, 25 января, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Восстановлено движение трамваев на улице Стромынка, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Трамваи № 7 и 13 задерживались на улице Стромынка 25 января. Из-за случившегося маршруты транспорта были временно изменены. Жителям столицы рекомендовали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

До этого стало известно, что с 24 декабря остановка «Площадь Соловецких Юнг» для маршрута № 833 была перенесена на 80 метров.

Кроме того, в разных частях города с 24 декабря появились новые остановки общественного транспорта. Так, маршрут № 257 вместо остановки «Сиреневый бульвар» в сторону метро «Щелковская» теперь останавливается на «7-й Парковой улице».

Транспорт Москва Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа подрагивает

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Все мнения
О проекте