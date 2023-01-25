Движение трамваев восстановили на улице Стромынка

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Движение трамваев № 7 и 13 восстановили на улице Стромынка в районе остановки «Трамвайное депо имени Русакова». Об этом в среду, 25 января, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Восстановлено движение трамваев на улице Стромынка, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Трамваи № 7 и 13 задерживались на улице Стромынка 25 января. Из-за случившегося маршруты транспорта были временно изменены. Жителям столицы рекомендовали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

До этого стало известно, что с 24 декабря остановка «Площадь Соловецких Юнг» для маршрута № 833 была перенесена на 80 метров.

Кроме того, в разных частях города с 24 декабря появились новые остановки общественного транспорта. Так, маршрут № 257 вместо остановки «Сиреневый бульвар» в сторону метро «Щелковская» теперь останавливается на «7-й Парковой улице».