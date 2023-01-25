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Бойцу ММА, который убил сотрудника МАДИ в парке «Зарядье», грозит пожизненное заключение

Степан Жирнов

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Бойцу ММА, который убил сотрудника МАДИ в парке «Зарядье», грозит пожизненное заключение
Фото: Пресс-служба Тверского районного суда
Москва, парк Зарядье Карта всех событий

Бойцу ММА, который убил в парке «Зарядье» сотрудника МАДИ, грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщила в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 25 января.

По ее словам, оба преступления, в которых обвиняют задержанного, являются особо тяжкими. По статье «Убийство из хулиганских побуждений» злоумышленнику может грозить от восьми до 20 лет лишения свободы. Наказание по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» подразумевает от 12 до 20 лет заключения. При этом в обеих статьях есть пункт о возможном наказании в виде пожизненного лишения свободы.

Убийство, о котором идет речь, произошло 31 декабря в парке «Зарядье» в центре столицы. По версии следствия, боец ММА без каких-либо причин напал на сотрудника МАДИ Святослава Серова и ударил его 16 раз ножом. От полученных травм инспектор скончался.

Суд арестовал фигуранта до 28 февраля.

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