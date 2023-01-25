Около 300 тысяч билетов оплатили картой у кассиров-контролеров в поездах ЦППК

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С октября 2022 года пассажиры могут приобрести билеты в вагонах поездов всех направлений Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) не только за наличные, но и по банковской карте. Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе ЦППК.

Так, за три месяца работы данной функции пассажиры приобрели около 300 тысяч проездных документов. Наибольшее количество билетов купили на Белорусском направлении, где эта услуга появилась первой (58 тысяч).

На втором и третьем местах — Горьковское и Рижское направления: 39 и 38 тысяч соответственно. Руководство ЦППК совместно с кредитной организацией, предоставляющей услугу, обеспечили стабильную работу сервиса.

Помимо этого, если пассажир не купил билет перед поездкой, то при оформлении в поезде он оплатит дополнительный сбор. Однако кассир-контролер оформит билет без сбора при условии, если на станции отправления отсутствует или не работает билетная касса или специальный терминал.

До этого стало известно, что в прошлом году пассажиры ЦППК скачали более 233 тысяч аудиогидов, что на 55 процентов больше результатов аналогичного периода 2021 года.