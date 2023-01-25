Мастер-классы и флешмоб пройдут в честь Дня студента на Северном речном вокзале

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Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Горожанам рассказали, как работает каток на Северном речном вокзале в День студента. Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В этот день специалисты будут проводить на катке мастер-классы по фигурному катанию. Помимо этого, запланирован танцевальный флешмоб, а еще там выступят артисты проекта «Музыка в метро».

Для входа на каток, который можно посетить бесплатно, необходимо предварительно зарегистрироваться. Там организованы теплая раздевалка и прокат коньков, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что городское руководство подготовило в столице интерактивную программу для молодежи в рамках Дня студенчества, празднование которого пройдет в период с 25 по 27 января. Молодые люди смогут принять участие в десятках разных событий по всей Москве.

В качестве организаторов дней студенчества выступил проектный офис «Молодежь Москвы» при поддержке городского комитета общественных связей и молодежной политики.