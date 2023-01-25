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«Очень здорово»: в Совфеде оценили указ Путина о борьбе с иностранной лексикой

Евгений Белоусов
Общество
«Очень здорово»: в Совфеде оценили указ Путина о борьбе с иностранной лексикой
Фото: Администрация президента РФ

Указ президента России Владимира Путина о борьбе с излишней иноязычной лексикой потребует изменений нормативно-правовой базы. Об этом в среду, 25 января, сообщила глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

— Если в обществе будет сформировано понимание, что правильное владение русским языком — это очень здорово, то это будет верно, — сказала сенатор.

Она подчеркнула, что это очень востребованная тема, которая неоднократно поднималась и в стенах Совета Федерации. Однако часть положений из указа главы государства потребует принятия нового или корректировки существующего законодательства, а по некоторым из них принимается план действий конкретных ведомств, цитирует Гумерову ТАСС.

До этого Путин подписал указ о внесении изменений в основы государственной культурной политики. В документе говорится, что инвестиции в сохранение идентичности российского народа были недостаточными, что в свою очередь сформировало угрозу гуманитарной катастрофы.

В 2022 году Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. По мнению авторов законопроекта, он направлен на модернизацию механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного.

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