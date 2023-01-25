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Словакия заявила о готовности передать Украине свои МиГ-29

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Словакия заявила о готовности передать Украине свои МиГ-29
Фото: Минобороны РФ

Руководство Словакии планирует передать украинской стороне свои истребители МиГ-29, произведенные в Советском Союзе. Об этом в среду, 25 января, рассказал министр обороны республики Ярослав Надь.

По его словам, на текущий момент самолеты находятся на одной из баз в Словакии.

— Мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ожидаем решения от правительства, — передает слова Надя РИА Новости.

В свою очередь федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна не будет отправлять самолеты и своих военнослужащих на Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не был и не будет стороной конфликта на Украине. По его словам, западный военно-политический блок не направляет на украинскую территорию своих военных и самолеты.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Североатлантический альянс будет поставлять Киеву оружие «столько, сколько потребуется». При этом США и Европа активно обсуждают поставки новых видов вооружения, в том числе и тяжелого. Какое оружие может оказаться в руках украинской армии в ближайшие месяцы и что об этом думают в Кремле — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Словакия Истребители
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