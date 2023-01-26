Артистов из РФ и Белоруссии не допустили к участию в международном конкурсе в Норвегии

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Организаторы Международного конкурса музыкантов имени королевы Сони, который проводится в столице Норвегии — Осло — каждые два года, не допустят до подачи заявок исполнителей с российским и белорусским гражданством. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду, 25 января, организаторами мероприятия на официальной странице конкурса в соцсетях.

В заявлении говорится, что конкурс выражает солидарность с Украиной и ее гражданами. По этой причине заявки от исполнителей с гражданством РФ и Республики Беларусь приниматься не будут. Мероприятие состоится с 15 до 26 августа, пишет ТАСС.

Международный музыкальный конкурс королевы Сони проводится в Норвегии последние 35 лет. С 1995 года в нем участвуют исключительно вокалисты. На прошлом конкурсе, который прошел в 2021 году, победу одержала российская исполнительница, артистка Молодежной оперной программы Большого театра сопрано Мария Мотолыгина.

Накануне стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в период с 21 по 23 марта намерена обсудить возможность возвращения российских атлетов к соревнованиям под эгидой организации.