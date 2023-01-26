Глава Nord Stream 2 сообщил о разговоре с Путиным об Украине

Фото: Администрация президента РФ

Исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг заявил, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Zeit.

— Каковы ваши цели? Вы говорите о Донецке и Луганске, в то же время ваши войска у Киева. Как это согласуется? Вам нужна Одесса или Харьков или вся Украина? Или даже больше, — отметил Варниг.

Он также добавил, что президент РФ предложил ему переехать с семьей в Москву.

Накануне российский лидер заявил, что основной целью специальной военной операции (СВО) на Украине является защита России и людей, проживающих на ее исторических территориях. Путин также пообщался на встрече с участвовавшим в спецоперации студентом Луганского государственного педагогического университета Владиславом Олейником. Президент подчеркнул, что люди вроде Олейника лучше прочих понимают причины того, что в настоящее время осуществляет Россия.

Также глава РФ рассказал, что объемы российского производства ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) сопоставимы со всеми мировыми объемами. При этом, сравнивая объемы создания российских ракет со снарядами Patriot американского производства, Путин отметил, что отечественный военно-промышленный комплекс превосходит конкурентов «более чем в три раза».