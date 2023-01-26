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Приметы и советы

Экономист Волкова рассказала, как правильно вести семейный бюджет

Ирина Игнатенко
Общество
Экономист Волкова рассказала, как правильно вести семейный бюджет
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Одна из самых частых причин развода заключается в том, что супруги не могут разобраться в управлении семейным бюджетом. Об этом рассказала экономист, финансовый консультант Татьяна Волкова.

Эксперт отметила, что этот вопрос необходимо тщательно обсудить, чтобы избежать ссор и разногласий.

Существует только три типа бюджета: общий, раздельный и смешанный. Ключевое — договориться о типе бюджета, потому что не так важно, кто зарабатывает, важно, какие договоренности по тратам.

— Смешанный тип бюджета — когда четко определены общие задачи и траты, а часть заработанных денег супруги направляют в общий кошелек на достижение общих целей в семье, — пояснила она в комментарии «Радио 1».

Она добавила, что учиться ведению бюджета идут, чаще всего, женщины, ведь они быстрее начинают задумываться о том, что деньгами надо управлять.

Если говорить про грамотное управление бюджетом, то в статье расходов должна быть грамотная экономия. Грамотная экономия — это, например, отказ от оплаты наличными, использование кешбэка, поиск скидок и акций.

Также стоит изучить вопрос создания множественных источников доходов, например, понять, как правильно инвестировать средства.

До этого «Вечерняя Москва» узнала у профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, как правильно копить средства и в какой валюте лучше сохранять свои сбережения.

сбережения Семья Бюджет
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