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Приметы и советы

«Яндекс» начал внутреннее расследование после утечки исходного кода

Полина Долганова
Технологии
«Яндекс» начал внутреннее расследование после утечки исходного кода
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В компании «Яндекс» началось внутреннее расследование после утечки данных сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

— Служба безопасности «Яндекса» обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория. Однако их содержимое отличается от текущей версии репозитория, которая используется в сервисах «Яндекса», — отметили представители компании.

Там добавили, что в настоящее время угрозы для данных пользователей нет, передает Интерфакс.

До этого стало известно, что Минцифры разрабатывает проект об оборотных штрафах и надеется сдать документ в установленные президентом России Владимиром Путиным сроки.

В декабре 2022 года глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что работу над законопроектом об уголовной ответственности и оборотных штрафах за утечку персональной информации необходимо форсировать, поскольку ситуация становится чрезвычайной.

Как напомнил Хинштейн, в настоящее время проверки Роскомнадзором компаний, оперирующих персональными данными, подпадают под действия моратория правительства, такие действия ведомство сейчас проводить не может.

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