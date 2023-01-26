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Приметы и советы

Названы главные тренды в прическах и стрижках в 2023 году

Ирина Игнатенко
Общество
Названы главные тренды в прическах и стрижках в 2023 году
Фото: shutterstock

Стилист Леонид Романов рассказал о ключевых трендах в стрижках и прическах в 2023 году.

Прежде всего в 2023 году актуален чистый, светло-желтый или почти белый, молочный блонд. Специалист напомнил, что добиться красивого и здорового окрашивания в блондинку можно после правильного обесцвечивания волос. Затем уже наносится необходимый цвет.

Если есть желание создать более яркий образ, то стоит рассмотреть красный цвет. По словам стилиста, модными в 2023 году также будут янтарные и золотые оттенки волос. Также модным будет оттенок фиалки.

Кудри, завитки, волны и локоны — неотъемлемые атрибуты современной прически. Также набирает популярность большая челка.

Во многих современных образах все чаще прослеживается ностальгия по 60-м и 90-м годам, отметил стилист. Он призвал обратить внимание на классическую стрижку сессон, а также на укладку в стиле Мэрилин Монро, сообщает издание «Профиль».

Ранее были названы три ошибки в уходе за волосами, которые нужно избегать женщинам старше 50 лет.

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