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Глава ЕСПЧ сообщила, что в суде находятся более 16 тысяч исков к России

Полина Долганова
В мире
Глава ЕСПЧ сообщила, что в суде находятся более 16 тысяч исков к России
Фото: Adrian Grycuk / CC BY-SA 3.0

В Европейском суде по правам человека в настоящее время находятся свыше 16 тысяч исков к России. Об этом в четверг, 26 января, сообщили на сайте ведомства со ссылкой на его председателя Шиофру О'Лири.

Всего в суде насчитывается 16 750 исков к РФ. При этом к Украине подано около 10 400 исков.

По словам О'Лири, ЕСПЧ все еще рассматривает поданные иски, несмотря на прекращение сотрудничества между судом и российской стороной.

В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал два закона о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека. Согласно документам, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года. Выплата компенсаций по решению Европейского суда будет производиться в рублях и только на счета российских банков.

До 1 января 2023 года Генеральная прокуратура России могла осуществлять выплаты компенсаций заявителю по постановлениям ЕСПЧ. Помимо этого, постановления Европейского суда по правам человека перестало быть основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.

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