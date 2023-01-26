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Одесский журналист назвал Украину «страной непуганой коррупции»

Александр Афонин
В мире
Одесский журналист назвал Украину «страной непуганой коррупции»
Фото: Depositphotos

Сегодня в украинском правительстве процветает коррупция, которая сильно отражается на кадровых перестановках властей. Об этом в четверг, 26 января, заявил общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель.

— Я считаю, что главная причина заключается в том, что, к сожалению, коррупция наша по-прежнему есть. Украина — страна непуганой коррупции. Ничего в этом плане не изменилось, даже хуже стало, — сказал он.

По словам журналиста, украинских политиков регулярно ловят на нарушении закона. Это в свою очередь приводит к громким сменам должностей. Помимо этого, в правительстве проходит борьба различных групп, которая нацелена на «очищение рядов власти», цитируют Штекеля «Известия».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране пройдут дополнительные кадровые решения. По его словам, перемены коснутся «управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти».

Позже стало известно, что украинский лидер подписал указ об увольнении заместителя главы офиса президента Кирилла Тимошенко. Помимо этого, заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал заявление об отставке.

Украина правительство Коррупция
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