Крупный пожар произошел на заводе в Ставрополе
На заводе в Ставрополе произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в четверг, 26 января.
По данным ведомства, возгорание произошло в цехе по производству металлоизделий. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров.
В 11:27 огонь был локализован, в 13:42 пожар ликвидировали.
Для ликвидации пожара было привлечено 55 человек личного состава и 17 единиц техники. Пострадавших в результате инцидента нет.
Другой пожар произошел на 17-м этаже жилого дома на Ленинском проспекте. После тушения в квартире обнаружили тело мужчины. По данному факту была организована проверка.
Позже выяснилось, что в огне погиб бывший топ-менеджер крупной российской компании.