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Крупный пожар произошел на заводе в Ставрополе

Степан Жирнов
Происшествия
Крупный пожар произошел на заводе в Ставрополе
Фото: Пресс-служба МЧС России

На заводе в Ставрополе произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в четверг, 26 января.

По данным ведомства, возгорание произошло в цехе по производству металлоизделий. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров.

Видео: Пресс-служба МЧС России

В 11:27 огонь был локализован, в 13:42 пожар ликвидировали.

Для ликвидации пожара было привлечено 55 человек личного состава и 17 единиц техники. Пострадавших в результате инцидента нет.

Другой пожар произошел на 17-м этаже жилого дома на Ленинском проспекте. После тушения в квартире обнаружили тело мужчины. По данному факту была организована проверка.

Позже выяснилось, что в огне погиб бывший топ-менеджер крупной российской компании.

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