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Гендиректор столичной наркоклиники, где погибло два человека, предстанет перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Гендиректор столичной наркоклиники, где погибло два человека, предстанет перед судом
Фото: shutterstock
Москва, проезд Черского, 13к4 Карта всех событий

Генеральный директор частной медицинской наркологической клиники, в которой погибло два пациента, предстанет перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 26 января.

По ее словам, 41-летнего мужчину обвиняют по статье «Нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух лиц».

В ходе расследования выяснилось, что в медицинском учреждении, которое располагалось в проезде Черского, не была установлена система пожарной безопасности.

— В ночь с 2 на 3 июля 2022 года в клинике произошел пожар, который в связи с отсутствием системы пожаротушения распространился по всей площади клиники, — сообщила Нефедова.

Расследование по уголовному делу завершено, а материалы направлены в Бутырский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Пожар, о котором идет речь, произошел на северо-востоке столицы в 2022 году. Загорелась частная наркологическая клиника, расположенная в проезде Черского в доме № 13, корпус 4.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Огонь распространился на всей площади, которая составляла 50 квадратных метров. В результате пожара погибли два пациента, еще один человек серьезно пострадал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Генерального директора учреждения отправили под домашний арест.

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