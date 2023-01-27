Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Игорь Саруханов признался, что тайно женился в седьмой раз

Юлия Курганова
Общество
Игорь Саруханов признался, что тайно женился в седьмой раз
Фото: Sputnik / РИА Новости

Музыкант Игорь Саруханов неожиданно признался, что тайно женился в седьмой раз в декабре прошлого года. Его супругой стала дизайнер Леся Садовская.

— Какая разница, какой раз я женился? Седьмой, пятый или миллионный — не играет никакой роли. Самое главное, чтобы брак был прочным. Я так к этому отношусь. Я хотел детей, не получалось. Слава Богу, в предыдущем браке получилось. Мы с Татьяной давно разошлись, но человеческие отношения сохранили. Детей я содержу, — сообщил певец.

Выяснилось, что супруги работали вместе. Артист сделал предложение избраннице в ноябре, а расписались они 26 декабря.

— Может, все предыдущие разы как раз и были нужны для этого? Особенно не афишировали это событие, отметили в узком кругу в ресторане на Комсомольском проспекте, где мы живем. Глядя на свою красавицу-жену, я написал новый трек «Одна на миллион», — рассказал в беседе с изданием «АиФ» Саруханов.

В мае прошлого года артист признавался, что не оставил надежды в свои 66 лет снова обрести любовь и еще раз стать отцом. Музыкант рассчитывает на встречу с красивой женщиной, которая сама бы проявила инициативу.

Знаменитости Свадьбы Певцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Коекакство» и «красные линии»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чебурашки на любой вкус

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Трудности нас не пугают

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте