Игорь Саруханов признался, что тайно женился в седьмой раз

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Музыкант Игорь Саруханов неожиданно признался, что тайно женился в седьмой раз в декабре прошлого года. Его супругой стала дизайнер Леся Садовская.

— Какая разница, какой раз я женился? Седьмой, пятый или миллионный — не играет никакой роли. Самое главное, чтобы брак был прочным. Я так к этому отношусь. Я хотел детей, не получалось. Слава Богу, в предыдущем браке получилось. Мы с Татьяной давно разошлись, но человеческие отношения сохранили. Детей я содержу, — сообщил певец.

Выяснилось, что супруги работали вместе. Артист сделал предложение избраннице в ноябре, а расписались они 26 декабря.

— Может, все предыдущие разы как раз и были нужны для этого? Особенно не афишировали это событие, отметили в узком кругу в ресторане на Комсомольском проспекте, где мы живем. Глядя на свою красавицу-жену, я написал новый трек «Одна на миллион», — рассказал в беседе с изданием «АиФ» Саруханов.

В мае прошлого года артист признавался, что не оставил надежды в свои 66 лет снова обрести любовь и еще раз стать отцом. Музыкант рассчитывает на встречу с красивой женщиной, которая сама бы проявила инициативу.