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Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон указал журналистке с Украины, которая допустила сравнение россиян с нацистами, что народы РФ и Украины понесли огромные потери во время Великой Отечественной войны.

— Вам нужно быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы во время Великой Отечественной войны, чтобы победить нацистов. И украинцы тоже, — заявил он в ответ на соответствующий вопрос журналистки в интервью каналу «Рада», передает ТАСС.

Также в этой беседе Джонсон признал, что нормандский формат, который создавался для мирного разрешения конфликта на юго-востоке Украины, был «дипломатической имитацией».

Экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда нужно судить за развязывание «войны с Россией». Об этом 18 января заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он уточнил, что подписанные Киевом Минские соглашения были отсрочкой для Украины, во время которой она готовилась создать угрозу «для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны».