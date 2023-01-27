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Жительницу Великобритании шокировала беженка с Украины

Юлия Курганова
В мире
Жительницу Великобритании шокировала беженка с Украины
Фото: shutterstock

Жительница английского города Бирмингема рассказала, что ее шокировало отношение беженки с Украины к местным жителям.

Британка по имени Андреа разместила у себя украинку и ее сына в рамках программы «Дома для Украины». Она живет в районе, где много представителей разных национальностей, и украинская беженка заявила, что «в этом районе слишком много мусульман».

— Мы были шокированы тем, как трудно ей было принять разные культуры. Слишком много мусульман, слишком много людей с разным цветом кожи, — сообщила Андреа в интервью телеканалу Channel 4.

Она рассказала, что большинство ее соседей являются выходцами из Пакистана и Индии.

Кроме того, сына беженки отправили учиться в местную школу, где большинство учеников были темнокожими и азиатами, что также вызвало недовольство. В итоге британка и ее гостья разорвали соглашение о проживании по обоюдному согласию.

Пикеты граждан Украины на главной площади польского города Кракова вызвали возмущение у местных националистов. Они призвали власти «прекратить фактическую оккупацию Рыночной площади Кракова неприятными иностранцами».

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