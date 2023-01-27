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Капремонт вестибюля станции метро «Комсомольская» закончится весной 2023 года

Александр Афонин
Город
Капремонт вестибюля станции метро «Комсомольская» закончится весной 2023 года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, метро Комсомольская Карта всех событий

Специалисты завершат капитальный ремонт объединенного подземного вестибюля станции столичного метрополитена «Комсомольская» весной текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 27 января.

— Капитальный ремонт объединенного подземного вестибюля станции метро «Комсомольская» завершат весной этого года. Подобные работы здесь проводят впервые с момента открытия станции, — говорится в сообщении.

На текущий момент ремонтные работы почти окончены. Специалисты приводят в порядок примыкающую к кассам зону и технические помещения. Такие масштабные работы проводятся впервые с открытия станции в 1952 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

На данный момент продолжается активная работа по обустройству тоннеля на закрытом участке Замоскворецкой линии метро от станции «Царицыно» до «Кантемировской». Специалисты, как уточняется, ведут работы в круглосуточном режиме.

Для горожан на закрытом участке курсируют бесплатные автобусы КМ. Зачем нужен ремонт и какими маршрутами пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».

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