Глава офиса Зеленского Ермак заявил о грядущей поставке 60 танков из Польши

Фото: president.gov.ua

На территорию украинского государства прибудут 60 польских боевых танков PT-91 Twardy. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

— Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2, — цитирует его РИА Новости.

Накануне заместитель главы британского Минобороны Алекс Чак заявил, что правительство Великобритании планирует поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта. По его словам, до этого времени солдаты ВСУ будут проходить интенсивную подготовку по эксплуатации и обслуживанию машин.

При этом американские танки Abrams не удастся отправить до весны на Украину. По словам заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, американские танки не появятся на Украине к весеннему наступлению ВСУ, о котором недавно заявил американский президент Джо Байден.

Новейший российский робот «Маркер» появится в зоне СВО уже в феврале этого года. Он может стать настоящей угрозой для натовских танков Abrams и Leopard. Что это за робот, чем он уникален и как будет уничтожать вражескую технику — в материале «Вечерней Москвы».