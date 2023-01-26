В Госдепе заявили о невозможности отправить Украине танки Abrams до весны

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США не успеют отправить Украине танки Abrams до весны. Об этом в четверг, 26 января, заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

— Несмотря на то, что мы их (отправку танков — прим. «ВМ») одобрили вчера, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя, — сказала дипломат.

По словам Нуланд, американские танки не появятся на Украине к весеннему наступлению ВСУ, о котором недавно заявил американский президент Джо Байден, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что представитель Белого дома подтвердил отправку на Украину 31 танка M1 Abrams. Он добавил, что решение о передаче техники является продолжением «наших усилий по поставке необходимых мощностей для лучшей самообороны».

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО будет поставлять ВСУ оружие «столько, сколько потребуется». При этом США и ЕС активно обсуждают поставки новых видов вооружения, в том числе и тяжелого.

Какое оружие может оказаться в руках украинской армии в ближайшие месяцы и что об этом думают в Кремле — в материале «Вечерней Москвы».