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Приметы и советы

В Польше призвали поставлять Украине оружие любой дальности поражения

Лейла Алиева
В мире
В Польше призвали поставлять Украине оружие любой дальности поражения
Фото: shutterstock

Страны Запада должны поставлять украинской армии необходимое оружие. Об этом в пятницу, 27 января, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире местного телевидения.

— На наш взгляд, сейчас нет смысла разделять оружие на оборонительное или наступательное, то или иное. Украина находится в состоянии обороны, она защищается. Любое оружие, которое мы передаем Украине — это оборонительное вооружение, — пояснил он.

По словам Яблоньского, не должно быть никаких ограничений и лимитов на поставки вооружений Украине.

До этого стало известно, что представитель Белого дома подтвердил отправку на Украину 31 танка M1 Abrams. Он добавил, что решение о передаче техники является продолжением «наших усилий по поставке необходимых мощностей для лучшей самообороны».

Какое оружие может оказаться в руках украинской армии в ближайшие месяцы и что об этом думают в Кремле — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Оружие Польша
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