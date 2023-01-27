Выставка «Эмоции через фото» откроется 28 января в Музее декоративного искусства

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Москва, Делегатская улица, 3с4 Карта всех событий

Во Всероссийском музее декоративного искусства 28 января стартует фотовыставка «Эмоции через фото», приуроченная к девятилетию благотворительного фонда «Жизнь в движении». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы в пятницу, 27 января.

— 28 января 2023 года во Всероссийском музее декоративного искусства откроется выставка «Эмоции через фото», приуроченная к девятилетию благотворительного фонда поддержки детей с ограниченными возможностями «Жизнь в движении», — говорится в сообщении.

В экспозиции будут представлены фотографии, сделанные подростками с ограниченными возможностями и воспитанниками детских домов. Представленные работы были сделаны летом. Таким образом авторы хотели запечатлеть позитивные моменты своей жизни.

До этого сообщалось, что в Центре международной торговли с 28 по 29 января состоится образовательная выставка «Навигатор поступления». Для посетителей будет представлено более 50 вузов и колледжей из России, а принять участие можно абсолютно бесплатно.