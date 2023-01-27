В Минпромторге сообщили, что новые регионы России переведут на московское время

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Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области в скором времени будут переведены на московское время. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России в пятницу, 27 января.

— Продолжается поэтапная синхронизация законодательства России после принятия в ее состав четырех новых субъектов. В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав второй часовой зоны, где действует московское время, — говорится в сообщении.

На текущий момент проект соответствующего закона уже внесен на рассмотрение правительства, отметили в официальном Telegram-канале ведомства.

Накануне сообщалось, что пенсии жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с 1 марта 2023 года будут назначаться по установленным российским стандартам. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что сейчас многие жители новых регионов не имеют возможности подтвердить свой заработок и стаж.

До этого президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить работу для повышения уровня жизни граждан новых регионов. Власти, по его словам, предусмотрели все необходимые средства для решения этой задачи.